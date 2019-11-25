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إخماد حريق شب في أراض زراعية وحراجية بريف اللاذقية

أخمد فوج إطفاء اللاذقية بالتعاون مع زمر إطفاء من مديرية الزراعة والدفاع المدني حريقا شب في الأراضي الزراعية والحراجية ببلدية مشيرفة الساموك بريف اللاذقية أتى على حوالي 150 دونما.

قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر أشار  إلى أن 8 آليات إطفاء شاركت في عمليات الإخماد منها 5 لفوج الإطفاء و2 لمديرية الزراعة وواحدة لمديرية الدفاع المدني مبينا أن فرق الاطفاء انتهت من عمليات تبريد الحريق بعد عمليات الإخماد والتي استغرقت حوالي 5 ساعات واقتصرت الأضرار فيها على المادية من أراض زراعية وأشجار زيتون وأخرى حراجية.


ولفت إلى أن فرق الإطفاء تعاملت اليوم مع خمسة حرائق وأخمدتها منها حريقان في قريتي السرسكية وحرف المسيترة ضمن أراض زراعية.