إخماد حريق بمساحة أعشاب في منطقة عين الكرش بدمشق دون أضرار

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق صباح اليوم حريقا اندلع بمساحة من الأعشاب في منطقة عين الكرش دون أضرار تذكر.



وذكر مصدر من فوج الإطفاء أن حريقا اندلع في مساحة من الأعشاب قرب بناء قيد الانشاء خلف فندق الماجد بمنطقة عين الكرش بدمشق وأخمد دون أي أضرار تذكر.



وكان عناصر إطفاء دمشق وريفها أخمدوا يوم الاثنين الماضي ستة حرائق اقتصرت أضرارها على الماديات واندلعت في منزلين بمنطقة البرامكة ومشروع دمر وضمن قبو بناء سكني في حي الميدان وآخر مماثل في حي ركن الدين وحريقين ضمن مساحة من الأعشاب في قرى الأسد وعلى طريق دروشا جنوب غرب دمشق.