إخماد أربعة حرائق نشبت في مناطق متفرقة بطرطوس

أخمد عناصر فوج الإطفاء في محافظة طرطوس أربعة حرائق نشبت أمس في مناطق متفرقة من المحافظة.



وبين العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء أن عناصر فوج الإطفاء تعمل حاليا على إخماد الحريق الذي نشب في أرض مزروعة بشجر الزيتون بقرية السودا لافتا إلى أن الحرائق الأربعة الاخرى التي تم إخمادها اندلعت في كل من قريتي مرقية وبصيرة شمالي المحافظة وبالقرب من كازية الشيخ سعد ومحطة القطار ضمن مدينة طرطوس ولم تسفر عن أي أضرار.



وأكد العقيد شما أن عناصر فوج الإطفاء في جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ منوها بالدور الكبير للمواطنين في الإبلاغ عن تلك الحرائق وتعاونهم مع رجال الإطفاء لإخمادها والحد من انتشارها.