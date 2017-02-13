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إخلاء مطار هامبورغ الدولي بعد تسرب مادة أدت إلى حالات اختناق وتهيج

أخلت السلطات الألمانية مطار هامبورغ الدولي من المسافرين أمس بعد إصابة نحو 50 شخصا جراء تسرب مادة غير معروفة.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم الشرطة قولها.. إن السلطات الألمانية أغلقت المطار في مدينة هامبورغ شمال البلاد بعد العثور على مادة غير معروفة سببت تهيجا في الأعين بين الموظفين في منطقة الفحص الأمني.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ أن نحو خمسين شخصا يعانون من مشاكل في التنفس وتهيج في العيون جراء تنشقهم مادة مجهولة مشيرة إلى أن المسافرين اضطروا إلى الاصطفاف خارج المطار في درجة حرارة منخفضة جدا.

وكالات

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