إخلاء مبنى آيل للسقوط في مدينة اللاذقية

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم تكليف لجنة فنية وهندسية من جامعة تشرين لتقييم السلامة الإنشائية للمبنى المتصدع في مشروع شريتح.



وأشار سالم إلى إخلاء المبنى من سكانه بشكل كامل بعد ظهور تشققات فيه، وتأمين إقامة ثلاث عائلات في فندق هارون القريب وذلك على نفقة متعهد البناء المجاور، لافتاً إلى أن العائلات الأخرى اختارت الانتقال مؤقتاً إلى منازل أخرى لها أو لأقربائها.



والمبنى الذي تم إخلاؤه من سكانه يضم طابقين قيد الإكساء مشيدين قديماً منذ عدة سنوات، فيما يتم حالياً تشييد مبنى مرخص مع قبو بجانبه، وقام المتعهد بحفريات على عمق يقدر بـ 3،5 متر لتشييد جدران استنادية بنظام الشرائح.