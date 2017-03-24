إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

غادر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك المشفى العسكري في القاهرة اليوم متوجها إلى منزله بعد تنفيذ قرار قضائي بإخلاء سبيله.



وأخلت النيابة العامة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري سبيل مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.



ونقلت رويترز عن محام مبارك قوله: إن “السلطات المصرية نفذت اليوم قرارا بالإفراج عنه وإنه غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات”.



وعقب إطلاق سراحه توجه مبارك عائدا إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني عام 2014 من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين في كانون الثاني عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية غير أن مبارك بقي معتقلاً في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية فساد.

وكالات