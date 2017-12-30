إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق

في إطار تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش العربي السوري بريف دمشق الجنوبي الغربي تم اليوم إخراج العشرات من أفراد المجموعات المسلحة مع بعض أفراد عائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري من منطقة بيت جن باتجاه إدلب.





وتنفيذا للاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن ،وحرصا على حقن دماء المدنيين وحماية البنى التحتية والمنشآت في المنطقة انطلقت بعد ظهر اليوم 4 حافلات تقل عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه خط سيرها المحدد إلى محافظة إدلب.





ونتيجة العملية العسكرية التي خاضها الجيش والخسائر الكبيرة في صفوف المجموعات المسلحة سادت خلال الأيام الماضية حالة من الانهيار بين صفوفها بعد إطباق وحدات الجيش على بؤرها ومواقع انتشارها ما دفع العديد من أفرادها إلى الفرار باتجاه بلدة شبعا اللبنانية المحاذية لقرية بيت جن بالتنسيق مع كيان العدو الإسرائيلي الذي يقدم الدعم اللوجستي والعسكري ويسهل مرورهم بين محافظتي درعا والقنيطرة عبر سفوح جبل الشيخ.





وذكر الموفد أن افراد المجموعات المسلحة قامت بتسليم السلاح الثقيل قبل أن تقوم وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى قرية مغر المير وتل مروان وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل.





وأكد الموفد من خلال مشاهداته أن المجموعات المسلحة عمدت إلى إحراق مقراتها قبل خروجها من المنطقة لإخفاء الوثائق والقرائن التي تكشف القوى والدول الراعية لها.



