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إحداث 12 صندوقا جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج “مشروعي” بالسويداء

أعلن مكتب التنمية المحلية في محافظة السويداء اليوم عن إحداث 12 صندوقا جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج “مشروعي” وذلك برأسمال إجمالي قدره 39 مليون ليرة.

و أوضح مدير مكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء المهندس فراس البعيني أن هذه الصناديق تشمل بلدات وقرى عريقة والحقف والمزرعة والدارة والجنينة والرحى ومصاد والكفر ونجران وداما وسالة وعتيل.

ولفت البعيني إلى أنه تم تشكيل لجان أهلية لهذه الصناديق لتحديد المستهدفين باقراضاتها بناء على الروائز الموضوعة مبينا أنه سيجري توفير التمويل اللازم لها مطلع العام القادم من قبل الأمانة السورية للتنمية.

ويرتفع مع هذه الصناديق الجديدة إجمالي عدد الصناديق المحدثة بمحافظة السويداء ضمن برنامج مشروعي إلى 129 صندوقا.

واستهدف برنامج “مشروعي” منذ انطلاقته عام 2011 و لغاية تاريخه نحو 12 ألف مواطن تم منحهم مبالغ إجمالية للمشروعات والأغراض التعليمية بقيمة نحو 650 مليون ليرة.

سانا

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