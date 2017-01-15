إحداث منطقة صناعية جديدة في السويداء على مساحة 300 دونم

أشار رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء ناجي الحضوة إلى أنه تمت المباشرة بإحداث المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة السويداء إلى جانب المنطقة الصناعية الحالية وبمساحة 300 دونم حيث جرت دراسة وتنفيذ نحو 150 دونماً تقريباً بوضع المخططات التفصيلية لها وتم تقديم المخططات إلى وزارة الإسكان والمرافق بالتعاون بين مجلس مدينة السويداء والخدمات الفنية واتحاد الحرفيين كما جرى تصديق كامل المخططات التفصيلية لدى الوزارة المعنية وإرسال نسخة من تلك المخططات بعد تصديقها إلى شركة كهرباء السويداء ولشركة الصرف الصحي ومؤسسة مياه السويداء، وقد قامت تلك المؤسسات بإرسال تكلفة البنى التحتية من كهرباء وصرف الصحي وشبكات المياه إلى مجلس المدينة حيث سيتم جمع تكلفة تنفيذ البنى التحتية إضافة إلى بدل الاستملاك بعد الانتهاء مباشرة من استملاك الأرض كاملة وسيقوم مجلس المدينة بجمع التكاليف وتقسيمها على المتر الصافي للحرف لتحديد تكلفة المتر الواحد المخدم قبيل الإعلان عن الاكتتاب، لافتاً إلى أن شروط الاكتتاب للحرفي ضمن المنطقة الصناعية الجديدة تتلخص بأن يمتلك الحرفي ترخيصا إدارياً وترخيصاً صناعياً وشهادة حرفية إضافة إلى أهم الشروط وهو ألا يكون الحرفي قد استفاد سابقاً من أي مقسم في المنطقة الصناعية القديمة في السويداء أو في منطقة التوسع التابعة لها وذلك لضمان فرصة عمل لمن لم يمتلك مقسماً قديماً من الحرفيين أو الصناعيين علماً أن المنطقة الصناعية القديمة وتوسعها تحوي 2500 مقسم.

وأوضح الحضوة أن المنطقة الصناعية الجديدة تمتلك مخططا مميزا حيث احتوت على ثلاث شرائح وهي شريحة للصناعات الثقيلة من آليات ثقيلة من بلدوزرات وحفارات ومشاحم وتصنيع القلابات وشريحة مختلفة من كهرباء وإلكترون وألمنيوم وبلور و.. إلخ. والمتوسطة الحدادة والتجارة وصيانة السيارات وسيكون استيعاب المنطقة نحو 600 مقسم، مبيناً أن الاكتتاب على المنطقة الجديدة وفق الأسس الناظمة سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة عند انتهاء مجلس المدينة من إضبارة الاستملاك كافة علماً أن الاكتتاب وفق علامات محددة وعلى أسس ناظمة أولها أن تكون الأفضلية الأولى للحرفي ممن استملكت أرضه والحاصل على ترخيص إداري أو صناعي أو حرفي أما الأفضلية الثانية فهي لمن يمتلك من المكتتبين سجلاً صناعياً أو حرفياً أو ترخيصاً إدارياً أقدم.

ولفت الحضوة إلى أن الأرض التي يجري استملاكها لإقامة المنطقة الصناعية الجديدة ملحوظة ضمن المخطط التنظيمي لمجلس المدينة كمنطقة حرفية وبمجرد الانتهاء من إضبارة الاستملاك لتلك الأرض من مجلس المدينة سيتم الإعلان عن الاكتتاب على المقاسم الـ600 ضمن المنطقة.

عبير صيموعة

المصدر: الوطن