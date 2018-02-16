إحداث مركز سياحي في جزيرة أرواد

وبينت وزارة السياحة في القرار أنه يأتي بهدف تشجيع السياحة في جزيرة أرواد كونها من أهم مناطق الجذب السياحي في الساحل السوري وتحضيراً لمهرجان أرواد السياحي 2018.

وبينت وزارة السياحة في القرار أنه يأتي بهدف تشجيع السياحة في جزيرة أرواد كونها من أهم مناطق الجذب السياحي في الساحل السوري وتحضيراً لمهرجان أرواد السياحي 2018.