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إحداث مركز سياحي في جزيرة أرواد

 

أصدر وزير السياحة المهندس بشر اليازجي قراراً يقضي بإحداث مركز سياحي في جزيرة أرواد يتبع إداريا لمديرية سياحة طرطوس وبالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة لتأمين المقر المناسب والتجهيزات الضرورية اللائقة واقتراح الكوادر الكفوءة للعمل في المركز.

وبينت وزارة السياحة في القرار أنه يأتي بهدف تشجيع السياحة في جزيرة أرواد كونها من أهم مناطق الجذب السياحي في الساحل السوري وتحضيراً لمهرجان أرواد السياحي 2018.

وكان الوزير اليازجي أكد في زيارة سابقة لجزيرة أرواد ضرورة تنمية الجزيرة بالشكل الأمثل لافتاً إلى خطة التعاون بين الوزارة ومحافظة طرطوس لتحسين الواقع الخدمي فيها والوقوف على واقع المباني والتجميل العمراني في بعض الأماكن على الجزيرة.

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