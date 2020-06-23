إحداث مراكز امتحانية للطلاب في المناطق الخاضعة للحجر الصحي

قررت وزارة التربية إحداث مراكز امتحانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في المناطق الخاضعة للحجر الصحي في بلدة رأس المعرة، وجديدة الفضل، كما تم إحداث مراكز امتحانية في الروضة، وكفير يابوس، والدوير للطلاب القادمين من خارج القطر.



ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة الطلاب، وحسن سير العملية الامتحانية واستقرارها، وبهدف ضمان عدم ضياع فرصة التقدم للثانوية العامة لهؤلاء الطلبة وحرصاً منها على صحتهم، وعدم مخالطتهم لباقي الطلاب.