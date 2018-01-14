إحداث مخابز جديدة في المحافظات محور بحث “التجارة الداخلية”

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي الإجراءات المتخذة لإحداث مخابز جديدة خلال هذا العام في المحافظات وتطوير وزيادة عدد من خطوط الإنتاج لعدد من المخابز.





وناقش الغربي خلال اجتماع عقد بمبنى الوزارة مع مدير ومعاون مدير الشركة العامة للمخابز وعدد من مديري فروع الشركة بالمحافظات واقع عمل المخابز في المدن والمناطق والقرى وتوزعها على ضوء الخارطة التموينية للمحافظات ووفق احتياجات المواطنين وتأمين رغيف الخبز بيسر وسهولة.





وأكد على مديري فروع المخابز في المحافظات ضرورة بذل أقصى الجهود والإمكانيات لتطوير وتحسين آلية العمل بالمخابز واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من الهدر بمستلزمات إنتاج الرغيف التمويني من الطحين والخميرة والمازوت واستمرار تأمينه للأخوة المواطنين بنوعية ومواصفات جيدة.





وشدد الغربي على ضرورة تطوير آلية تصنيع خطوط الإنتاج والتشغيل التي تتم في الوحدة الاقتصادية الموجودة بالشركة العامة للمخابز . المصدر: الوطن