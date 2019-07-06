إحباط 24 مخططاً إرهابياً في موسكو

كشفت مديرية الشرطة في موسكو عن إحباط 24 مخططاً لشن جرائم إرهابية في النصف الأول من العام الجاري في روسيا.

وكالة “تاس” نقلت عن المديرية التابعة لوزارة الداخلية الروسية قولها: إن شرطة العاصمة وبالتعاون مع زملاء من هيئات إنفاذ القانون الأخرى منعت وقوع 24 جريمة متصلة بالإرهاب وذلك بارتفاع قدره خمس جرائم عن العام الماضي.



وقد أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عن اعتقال خمسة مسلحين و57 من شركائهم منذ بداية عام 2018 في منطقة الشرق الأقصى الروسي، وتم منع جريمتين ذات طابع إرهابي.