إحباط هجومين لإرهابيي “جبهة النصرة” و”داعش” على نقاط عسكرية بدرعا البلد وريف حمص

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على نقاط عسكرية في ريف حمص الشرقي.



وذكر مصدر عسكري أن مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي هاجمت من محاور المحسة “جبل صوانة” سد القريتين عددا من نقاط الجيش العربي السوري في منطقة ضهور ثنية المزيبلة بالريف الشرقي.



وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “صدوا الهجوم وكبدوا تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالافراد والعتاد الحربي”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس مقرات وآليات لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وقضت على العديد من ارهابييهما في قرية المشيرفة الجنوبية ومنطقة الباردة وجنوب مدينة تدمر وشرق مدينة القريتين وفي قرية برج قاعى ومحيط مدينة الرستن وجنوب غرب بلدة تلبيسة فى ريف حمص الشرقي والشمالي.



- إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وعربات وقاعدتي إطلاق صواريخ تاو امريكية لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الارهاب الدولية في منطقة درعا البلد.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة هاجمت نقاطا عسكرية في اطراف حي المنشية بدرعا البلد من اتجاهات مدرسة الخنساء وحارة البجابجة.



وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت “بمقتل عدد من الإرهابيين وفرار الباقين وتدمير دبابتين وقاعدتي إطلاق صواريخ (تاو) أمريكية الصنع وسيارة مركب عليها رشاش”.



وتؤكد التقارير الميدانية أن التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية تحصل على صواريخ تاو أمريكية الصنع المضادة للدروع عبر الأراضي الأردنية والتركية بتمويل من نظام آل سعود الوهابي.



ودمرت وحدة من الجيش أمس تجمعات ومقرات وآليات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي فى ساحة الطلايبة وجنوب ساحة بصرى وحى السد ومخيم النازحين بدرعا البلد والمحطة.

سانا