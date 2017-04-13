الرئيس الأسد لوكالة الصحافة الفرنسية AFP: ما حدث في خان شيخون مفبرك
حرب الأنفاق مستمرة شمال شرق دمشق والجيش يدمر غرفة عمليات لـ “جبهة النصرة”
الطيران السعودي يقصف محافظة صعدة اليمنية
الشرطة الفرنسية: هجوم بقنبلة حارقة يستهدف مقرا لمرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان
لافروف يدعو إلى تشكيل فريق خبراء متخصصين للتحقيق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون
إلقاء القبض على إرهابية في حمص
بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
نواب فرنسيون: متضامنون مع سورية ضد الإرهاب
«قسد» تسيطر على الجزء الأكبر من سد الفرات
تأجيل استكمال اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة
باختصار: الأسد مشكلة الغرب وليس مشكلتنا
بوتين: سورية تخلصت من الأسلحة الكيميائية ونفذت جميع التزاماتها بهذا الشأن
أضرار مادية جراء استهداف المجموعات الإرهابية بـ 4 قذائف هاون قرية المجيمر بالسويداء
تجدد الاشتباكات في عين الحلوة جنوب لبنان بعد تعذر انتشار القوة المشتركة في حي الطيرة
العرض الاميركي الجديد لتسوية الازمة السورية

إحباط هجومين لإرهابيي “جبهة النصرة” و”داعش” على نقاط عسكرية بدرعا البلد وريف حمص

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على نقاط عسكرية في ريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي هاجمت من محاور المحسة “جبل صوانة” سد القريتين عددا من نقاط الجيش العربي السوري في منطقة ضهور ثنية المزيبلة بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “صدوا الهجوم وكبدوا تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالافراد والعتاد الحربي”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مقرات وآليات لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وقضت على العديد من ارهابييهما في قرية المشيرفة الجنوبية ومنطقة الباردة وجنوب مدينة تدمر وشرق مدينة القريتين وفي قرية برج قاعى ومحيط مدينة الرستن وجنوب غرب بلدة تلبيسة فى ريف حمص الشرقي والشمالي.

- إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وعربات وقاعدتي إطلاق صواريخ تاو امريكية لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الارهاب الدولية في منطقة درعا البلد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة هاجمت نقاطا عسكرية في اطراف حي المنشية بدرعا البلد من اتجاهات مدرسة الخنساء وحارة البجابجة.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت “بمقتل عدد من الإرهابيين وفرار الباقين وتدمير دبابتين وقاعدتي إطلاق صواريخ (تاو) أمريكية الصنع وسيارة مركب عليها رشاش”.

وتؤكد التقارير الميدانية أن التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية تحصل على صواريخ تاو أمريكية الصنع المضادة للدروع عبر الأراضي الأردنية والتركية بتمويل من نظام آل سعود الوهابي.

ودمرت وحدة من الجيش أمس تجمعات ومقرات وآليات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي فى ساحة الطلايبة وجنوب ساحة بصرى وحى السد ومخيم النازحين بدرعا البلد والمحطة.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.