إحباط هجوم لمجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” على عدد من النقاط العسكرية بريف اللاذقية

تصدت وحدة من الجيش العربي السوري لهجوم إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية في ريف اللاذقية الشمالي.



وخاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة تسللت إلى محيط عدد من النقاط العسكرية من محور قرى فلة والشحرة والشماس بريف اللاذقية الشمالي.



وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم الإرهابي بعد إيقاع أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب وإجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المناطق التي انطلقوا منها تاركين بعض جثث قتلاهم وأسلحة وذخيرة.



وأسقطت وحدات من الجيش أمس طائرتين مسيرتين لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته محملتين بكميات من الذخيرة قبل وصولهما إلى هدفهما ودمرت لهم مدفعا عيار 130 مم في محيط بلدتي كبانة والسرمانية بريف اللاذقية الشمالي.

سانا