إحباط هجوم للمجموعات الإرهابية على عدد من النقاط العسكرية بريف اللاذقية

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة لاعتداء مجموعات إرهابية هاجمت عدداً من النقاط العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش “أحبطت هجوماً للمجموعات الإرهابية من عدة محاور على بعض النقاط العسكرية في بلدة كنسبا نحو 50 كم عن مدينة اللاذقية وجبلي حسن الراعي والقلعة وقضت على عدد من الإرهابيين المهاجمين وأصابت آخرين”.



وتضم التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “لواء أحرار الساحل” و “لواء السلطان عبد الحميد” تسلل معظمهم عبر الحدود التركية بدعم من نظامي أردوغان الاخواني وآل سعود الوهابي.

سانا