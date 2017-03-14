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إحباط هجوم لإرهابيي “داعش” من عدة محاور على الجهة الشرقية من دير الزور

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من الطيران الحربي وبالتعاون مع القوى الرديفة هجوما لإرهابيي تنظيم “داعش” على محاور الجهة الشرقية لمدينة دير الزور.

وخاضت وحدات الجيش اشتباكات عنيفة مع المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم “داعش” استمرت من السابعة مساء حتى ساعات الصباح الأولى على محاور المطار ولواء التأمين وقرية الجفرة ومحيط الفوج وكبدت الارهابيين المهاجمين خسائر بالأفراد والعتاد.

وأوقعت ضربات سلاح الجو ضد محاور فرار الارهابيين في صفوفهم قتلى ومصابين ودمرت لهم آليات وتحصينات.

ودمر سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري أمس تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المقابر ومحيط شركة الكهرباء ولواء التأمين والمطار ومنطقتي المكبات ومعامل البلوك وقرية الجفرة بريف دير الزور الشرقي.

ويستغل التنظيم التكفيري الأحوال الجوية السائدة حيث سرعة الرياح العالية والغبار والزوبعات الغبارية ما يؤءدي إلى ضعف الرؤية لشن اعتدائه على النقاط العسكرية والأحياء السكنية في دير الزور.

سانا

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