إحباط هجوم لإرهابيي “داعش” في محيط تلة أم عبود والقضاء على عدد منهم في دير الزور

كثفت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور ضرباتها على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في المدينة ومحيطها.



وقصفت وحدات من الجيش بسلاح المدفعية مقرات وتحصينات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط كل من البانوراما وجسر البانوراما وشركة الكهرباء ولواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وفي حي العمال وحويجة صكر وقرية البغيلية.



وأسفرت الرمايات النارية عن تدمير مقرات وتحصينات للتنظيم التكفيري وإيقاع أعداد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.



واشتبكت وحدة من الجيش بقوة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط تلة أم عبود جنوب غرب مدينة دير الزور مبينا أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم وتكبيد الارهابيين خسائر في الأفراد والعتاد.



وأحبطت وحدة من الجيش أمس الأول هجوم مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” على نقاط عسكرية في محيط تلة الصنوف على الأطراف الغربية من مدينة دير الزور وأوقعت الارهابيين المهاجمين بين قتيل ومصاب.

سانا