إحباط هجوم لإرهابيي “داعش” في صلاح الدين العراقية

أحبطت القوات العراقية هجوماً لإرهابيي “داعش” في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.



وجاء في بيان لقوات الحشد الشعبي نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي: “إن قوة من الحشد الشعبي أحبطت الليلة الماضية محاولة لإرهابيي “داعش” خطف أربعة مدنيين على الطريق الرابط بين قريتي الخانوك والنمل بقضاء الشرقاط”.



وأضاف البيان: “إن إرهابيي “داعش” أطلقوا النار على المدنيين ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج”.



إلى ذلك تمكنت القوات العراقية من تفكيك وتفجير عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سامراء.

وكانت القوات العراقية دمرت أمس الأول أوكاراً لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق.



وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” والقضاء عليهم في مختلف المناطق.









