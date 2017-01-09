إحباط هجوم لإرهابيي “النصرة” على نقاط عسكرية بريف سلمية وإيقاع بصفوفهم قتلى ومصابين

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية في ريف سلمية.



ووجه سلاح المدفعية في الجيش في حماه وجه رمايات مركزة على تحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة خلف البيت السعودي في منطقة السطحيات غرب مدينة سلمية بنحو 10 كم ما أسفر عن “تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد الحربي”.



وأوقعت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية قتلى ومصابين في صفوف إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة هاجموا النقاط العسكرية في منطقة السطحيات.

كما أحبطت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم مجموعات إرهابية على مناطق خنيفس والسطحيات والرملية بريف سلمية.



إلى ذلك استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” سيارة إسعاف بقذيفة “أر بي جي” على اتجاه خنيفس السطحيات بريف السلمية الغربي ما تسبب بإصابة أفراد الطاقم الطبي فيها وإلحاق أضرار كبيرة بالسيارة.



وتنتشر في ريف سلمية مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.

سانا