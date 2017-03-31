إحباط هجوم ل “جبهة النصرة” بريف حمص ومقتل 8 من إرهابييها في درعا البلد

أكد مصدر العسكري بريف حمص الشمالي سقوط 10 قتلى على الأقل بين صفوف مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة هاجمت الأهالي في قريتي أكراد الداسنية وقنية العاصي.



وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري اشتبكت مع مجموعات إرهابية هاجمت قريتي أكراد الداسنية وقنية العاصي من اتجاه سنيسل وجوالك والمشاريع والقدرة بريف حمص الشمالي.



وبين المصدر أن الاشتباكات “انتهت بإحباط الهجوم ومقتل 10 إرهابيين على الأقل واصابة آخرين إضافة إلى تدمير عدة عربات مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة”.



وشهدت عمليات الجيش ضد الإرهاب التكفيري في منطقة الحولة والرستن شمال مدينة حمص أمس تدمير احد مقرات تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب ومقتل عدد من متزعميه.



- إلى ذلك قضت وحدات من الجيش على عدد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الارهاب الدولية والمرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في درعا.



وذكر مصدر عسكري إن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت عمليات تجمعات ومقرات قيادة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في حي طريق السد ومخيم النازحين وجنوب فرن العباسية وشمال دوار المصري بدرعا البلد.



وبين المصدر ان العمليات “أسفرت عن مقتل 8 من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير3 مقرات قيادة و4 دشم وسيارة دفع رباعي وجرافة اضافة لرشاش وعدد من الدراجات النارية التي يستخدمها الارهابيون للاعتداء على النقاط العسكرية والتسلل الى المناطق الآمنة”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس مقر قيادة لإرهابيي “جبهة النصرة” في حي البحار وقضت على مجموعة إرهابية جنوب فرن العباسية بمدينة درعا.

سانا