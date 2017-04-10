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إحباط هجوم على نقاط عسكريةبدرعا البلد والقضاء على عدد من الإرهابيين في محيط دير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات ورمايات نارية على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في حيي المنشية والكرك وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مصدر عسكري  أن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية هاجمت من اتجاه مدرسة معاوية عددا من النقاط العسكرية على أطراف حي المنشية بمنطقة درعا البلد.

وذكر المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم وإيقاع عدد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير اسلحتهم.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية على تجمع ونقاط محصنة للإرهابيين في محيط مدرسة الخنساء وعند الطرف الشمالي لحي الكرك أسفرت عن إيقاع إرهابيين قتلى ومصابين وتدمير دشمة رشاش ومربض هاون.

وقضت وحدات الجيش أمس على أكثر من 75 ارهابيا من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له بعضهم من الجنسيتين السعودية والأردنية في المنشية البلد في حين دمرت مقري قيادة و3 راجمات صواريخ ومربضي هاون ودشمة رشاش 5ر14 في حي البحار وحديقة الأربعين وطريق السد بمنطقة درعا.

- إلى ذلك سقط 14 قتيلا على الأقل من إرهابيي تنظيم “داعش” الذي يحاصر مدينة دير الزور منذ أكثر من سنتين وذلك خلال عمليات مكثفة للجيش العربي السوري والقوات الرديفة على مواقع التنظيم التكفيري في محيط المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم عمليات جديدة على مقرات وتحركات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط الفوج 137 ومحيط المطار وحيي الحويقة والصناعة أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا على الأقل وإصابة آخرين”.

ولفت المصدر إلى أنه تأكد “تدمير عدد من آليات الإرهابيين ومرابض الهاون والرشاشات في منطقة المقابر كانوا يستخدمونها في الاعتداء على الأحياء السكنية الآمنة”.

وتعرض حيا القصور والجورة في دير الزور أمس لقصف عنيف بالقذائف الصاروخية والهاون من قبل تنظيم “داعش” تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح وإلحاق دمار كبير بعدد من المنازل.

إلى ذلك قُتلت مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” في حي الرشدية خلال ضربات مركزة لوحدات الجيش والقوات الرديفة على مواقع التنظيم في الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور.

ونفذ الطيران الحربي السوري غارات جوية على تحركات تنظيم “داعش” في منطقة ثردة والمقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار والآليات وسقوط قتلى بين صفوف الإرهابيين.

وتمكن تنظيم “داعش” الإرهابي من السيطرة على جبل ثردة في أيلول الماضي بعد عدوان طيران “التحالف الأمريكي” على أحد مواقع الجيش العربي السوري في المنطقة وذلك في إطار الدعم المفضوح لواشنطن وحلفائها للتنظيمات الإرهابية في سورية.

سانا

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