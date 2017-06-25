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إحباط هجوم على كنيسة بالاسكندرية واعتقال 6 إرهابيين

أعلنت الشرطة المصرية أنها احبطت هجوما على كنيسة في الاسكندرية واعتقلت افراد الخلية الإرهابية التي خطت لذلك.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أمس أنها اعتقلت 6 أفراد في الخلية بينهم انتحاريان كانا يعتزمان تفجير نفسيهما في إحدى كنائس الاسكندرية مشيرة إلى أن إحدهما كان ينوي تفجير نفسه في الكنيسة يليه الثاني مع وصول قوات الأمن إلى المكان.

وكانت الداخلية المصرية أعلنت الخميس الماضي أن قوات الامن قتلت سبعة إرهابيين بمحافظة أسيوط .

وشهدت مصر خلال الستة أشهر الماضية 3 هجمات إرهابية على 3 كنائس خلفت 74 قتيلا وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنها.

وكالات

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