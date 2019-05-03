إحباط هجوم إهابي جديد على قاعدة حميميم

أعلن مركز التنسيق الروسي عن إحباط هجوم إرهابي جديد على قاعدة حميميم مصدره التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقتي قلعة المضيق وباب عتيق.



وقال رئيس المركز اللواء فيكتور كوبتشيشين: إنه “جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم اليوم من قبل المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق” مؤكدا إحباط الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس أو الحاق أي أضرار بالقاعدة.



وكان مركز التنسيق الروسي أعلن أمس عن إحباط هجمات إرهابية على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة دون طيار خلال الشهر الماضي مصدرها المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن إحباط محاولات المجموعات الإرهابية للهجوم على مركز التنسيق الروسي في حميميم بمحافظة اللاذقية من مناطق انتشارها في ريفي إدلب واللاذقية بواسطة طائرات مسيرة.



وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربى السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.