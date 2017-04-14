إحباط هجوم إرهابيين من “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية بريف دمشق

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوماً لإرهابيي “جبهة النصرة” على إحدى النقاط العسكرية في ريف دمشق الغربي.



وذكر مصدر عسكري إن “مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة هاجمت صباح اليوم من اتجاه مغر المير- ظهر الأسود عددا من النقاط العسكرية على محور سعسع- بيت جن بريف دمشق الغربي”.



ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة “تصدت للمجموعات الإرهابية وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون تاركين عتادهم وأسلحتهم”.



وتنتشر في بعض قرى ريف دمشق الغربي مجموعات تكفيرية تتبع جميعها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتعتدي على الأهالي في القرى الآمنة وترفض المصالحات المحلية التي شملت في الأشهر الأخيرة عشرات القرى والبلدات في الريف الغربي لدمشق وبدأ الأهالي بالعودة إلى حياتهم الطبيعية.



- إلى ذلك سقط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال عمليات الجيش العربي السوري على تجمعاتهم ومحاور تحركاتهم في ريف حمص الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري بان وحدات من الجيش والقوات الرديفة “قصفت صباح اليوم تجمعات ومحاور تحرك لإرهابيي “داعش” في منطقة مزارع الزيتون وظهور البرشة ومزرعة راشد وقمة جبل ابن عرصان جنوب فتحة محسة بريف حمص الجنوبي الشرقي”.



وبين المصدر أن العمليات “أوقعت عددا من ارهابيي التنظيم التكفيري بين قتيل ومصاب ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.



وأحبطت وحدات من الجيش أمس بالتعاون مع القوات الرديفة هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على نقاط عسكرية من محاور المحسة “جبل صوانة” سد القريتين ومنطقة ضهور ثنية المزيبلة بالريف الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.



- كما نفذت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في حماة عمليات مكثفة على مناطق انتشار ارهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في إطار حربها المتواصلة على الإرهاب التكفيري بالريف الشمالي.



وأفاد مصدر عسكري بأن العمليات تركزت صباح اليوم على مقار ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية في صوران وطيبة الإمام والبويضة وشمال معان وتل حوير ووادي حوير وتل بزام وشرق مورك وحلفايا والدحدوح.



وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن “مقتل عدد كبير من الإرهابيين واصابة آخرين وتدمير عربات مدرعة ومزودة برشاشات متنوعة”.



ودمرت وحدات الجيش الاثنين الماضي 9 آليات وعربة مفخخة و4 دبابات ومربضي مدفعية ومنصة إطلاق قذائف صاروخية و4 آليات مزودة برشاشات إضافة إلى مصادرة عربة قتالية وقذائف مدفعية وهاون لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة على محوري معردس صوران ومعردس طيبة الإمام وفي محيط تل سكيك بالريف الشمالي.

سانا