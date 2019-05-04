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إحباط مخطط إرهابي لإعادة تشكيل خلايا لـ “داعش” في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم إحباط أكبر مخطط إرهابي لإعادة تشكيل خلايا جديدة لتنظيم “داعش” في العراق.


ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية قوله في تصريحات صحفية: إن الخلية تمكنت من قتل الإرهابي المدعو وحيد أمنية الذي يشغل “منصباً أمنياً بولاية الجزيرة” والمسؤول عن قتل عشرات المدنيين العراقيين في الموصل وتلعفر من خلال نصب كمين له شمال تلعفر.


وأضاف المصدر: إن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت عدة شهور في إطار خطة تستهدف القضاء على إرهابيي “داعش” الذين دخلوا البلاد بطرق مختلفة بغية إعادة تنظيم صفوفهم وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن في محافظة نينوى.