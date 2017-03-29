إحباط محاولة تسلل لإرهابيي “جبهة النصرة” إلى إحدى النقاط العسكرية في القلمون الغربي

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية محاولة تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة إلى إحدى النقاط العسكرية في القلمون الغربي بريف دمشق.



وخاضت وحدة من الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة قبل وصولهم إلى إحدى النقاط العسكرية في جرود فليطة بالقلمون الغربي.



وانتهت الاشتباكات بإحباط محاولة التسلل وإيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين بينهم متزعم ميداني مؤكدا أنه لا صحة لما تروجه صفحات التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إحراز الإرهابيين تقدما في المنطقة.



وأحكم الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية في حزيران عام 2015 سيطرته الكاملة على جرود فليطة في القلمون بريف دمشق بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” فيها.



وتعمل وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية على منع محاولات تسلل إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتهريب الاسلحة والذخيرة عبر سلسلة جبال القلمون القريبة من الحدود اللبنانية السورية.



كما نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات جديدة على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين في ريف حمص الشمالي.



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش “قضت على أفراد مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في تل ابو السناسل” نحو 20 كم شمال مدينة حمص.



ولفت المصدر إلى أن العمليات على نقاط تحصن المجموعات الارهابية في منطقة الدبور وقرية جوالك أسفرت عن “إيقاع عدد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب” وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.



وينتشر في منطقة الحولة وناحية تلبيسة إرهابيون من “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” التي تتلقى الدعم والتمويل من النظام السعودي الوهابي.



- وفي دير الزور سقط أكثر من 35 قتيلا بين صفوف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في عمليات لوحدات من الجيش العربي السوري.



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت عمليات نوعية على تحركات وتحصينات لتنظيم “داعش” الارهابي في محيط كل من منطقة المقابر والفوج 137 عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور.



وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن “مقتل 35 إرهابيا وتدمير 3 سيارات و4 نقاط محصنة لرشاشات ثقيلة”.



كما دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري تجمعات وتحصينات واوكارا لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مطار دير الزور الجنوبي والجنوبي الغربي وفي منطقتي المعامل والمكبات على الاطراف الجنوبية من المدينة.



ووجهت وحدة من الجيش رمايات مكثفة على تجمع لارهابيي تنظيم “داعش” في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي ما أدى إلى مقتل كامل مجموعة إرهابية وتدمير ما بحوزتها من ذخيرة وعتاد حربي.



وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على أكثر من 9 إرهابيين من تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر وعلى مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه قطاع التنمية في الجزء الغربي من المدينة.

سانا