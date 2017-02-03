إحباط محاولة تسلل الدواعش إلى محيط مطار دير الزور

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم داعش على نقاط عسكرية في محيط مدينة دير الزور.



وفي دير الزور أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة وبتغطية من الطيران الحربي خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش هاجمت عددا من النقاط العسكرية في محيط المطار ولواء التامين جنوب المدينة.

وانتهت الاشتباكات “بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزتهم”.



وحققت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبإسناد جوي أمس تقدما جديدا في منطقة المعامل ومحيط لواء التأمين باتجاه المكبات على المحور الشرقي وقضت على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمرت عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

سانا