إحباط محاولات تسلل لإرهابيي “جبهة النصرة” بريف حمص ومقتل وإصابة عدد كبير منهم

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات نارية على مقرات وتجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في مدينة درعا وريفها.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش “دمرت مقر قيادة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة وأوقعت من فيه من إرهابيين بين قتيل ومصاب وذلك في رمايات مركزة على تحصيناتهم شمال بلدة النعيمة” نحو 4 كم إلى الشرق من مدينة درعا.



وفي الريف الشمالي بين المصدر أن وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية متنوعة على تجمعات إرهابيي التنظيم التكفيري في بلدة الطيحة و المزارع شرق بلدة إبطع “ما أدى إلى تدمير دبابة ورشاشين ثقيلين”.



وأشار المصدر إلى أن عمليات وحدة من الجيش على أوكار إرهابيي المجموعات الإرهابية في حيي درعا البلد والكرك أدت إلى “القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.



ودمرت وحدات الجيش أمس مقر قيادة ورصد ودشمتي رشاش وقضت على طاقمهما في مخيم النازحين وشرق التقاطع الرباعي في حي طريق السد.



- وقضت وحدة من الجيش العربي السوري على 10 إرهابيين من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تسللهم في مدينة دير الزور ومحيطها.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة على نقاط تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” في حي العرفي ومحاور تحركاتهم في محيط الفوج 137 إلى الجنوب الغربي من مدينة دير الزور ما أسفر عن “القضاء على 10 إرهابيين وتدمير دشمتي رشاش وسيارة”.



ودمرت وحدات الجيش أمس عدة دشم وآلية مزودة برشاش لتنظيم “داعش” في محيط تلة الصنوف ومحطة وقود الشام على المحور الجنوبي لدير الزور.



- كما أحبطت وحدات من الجيش هجوم مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على عدد من النقاط العسكرية بريف حمص الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.



وذكر مصدر عسكري .. أن وحدات من الجيش “اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية باتجاه قريتي غجر أمير وكفرنان ومن منطقة المشاريع باتجاه قرية قنية العاصي بريف حمص الشمالي”.



وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت بإفشال الاعتداء “والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عدة آليات لهم”.



وأوقعت وحدات من الجيش أمس الأول 10 إرهابيين على الأقل بين صفوف مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة هاجمت الأهالي في قريتي أكراد الداسنية وقنية العاصي بريف حمص الشمالي.

سانا