إحباط محاولات اعتداء لإرهابيي “داعش” على نقاط عسكرية في دير الزور والقضاء على العديد منهم

دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة دبابة و3 اليات لتنظيم داعش واحبطت محاولة إرهابييه الاعتداء على نقاط عسكرية في عدة مناطق من دير الزور.



وخاضت وحدات من الجيش في دير الزور خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم داعش هاجموا نقاطا عسكرية على المحاور الجنوبية والشمالية الغربية للمطار ومحيط جبل الثردة وفي أحياء الرشدية والحويقة والصناعة ومنطقة البغيلية ومحيطها بالريف الغربي.



وانتهت الاشتباكات “بإحباط الهجوم ومقتل العديد من أفراد التنظيم التكفيري وفرار من تبقى منهم وتدمير دبابة و3 آليات مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل إرهابيين”.



وقضت وحدات من الجيش الخميس الماضي على 12 إرهابيا من تنظيم داعش في حي الرصافة وشرق مطار دير الزور وأسقطت طائرة مسيرة مفخخة للتنظيم ودمرتها في منطقة تل بروك بالريف الشمالي الغربي.

سانا