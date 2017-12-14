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إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة على الأطراف الجنوبية لدمشق

أحبطت الجهات المختصة فجر اليوم عملية إرهابية بسيارة مفخخة على طريق المتحلق الجنوبي على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق.إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة على الأطراف الجنوبية لدمشق

وذكرمصدرعسكري أنه نتيجة المراقبة والمتابعة الدقيقة لأي تحرك إرهابي في ظل الانتصارات الساحقة للجيش العربي السوري على الإرهاب رصدت الجهات المختصة سيارة سياحية نوع هونداي تحمل لوحات مزورة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات يقودها إرهابي انتحاري على طريق المتحلق الجنوبي.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تمكنت من محاصرة السيارة وتفجيرها قرب جسر اللوان قبل الوصول إلى المدخل الغربي لمدينة دمشق ما أدى إلى مقتل الإرهابي الانتحاري الذي يقودها دون وقوع أي ضحايا.

وذكر المصدر أن التفجير أسفر عن تدمير السيارة بشكل كامل ووقوع أضرار مادية محدودة في المكان.

وأحبطت وحدات الجيش والجهات المختصة خلال الأشهر الماضية العديد من المحاولات لتنفيذ أعمال إرهابية بسيارات مفخخة على أطراف مدينة دمشق.

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