إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة على الأطراف الجنوبية لدمشق

وذكرمصدرعسكري أنه نتيجة المراقبة والمتابعة الدقيقة لأي تحرك إرهابي في ظل الانتصارات الساحقة للجيش العربي السوري على الإرهاب رصدت الجهات المختصة سيارة سياحية نوع هونداي تحمل لوحات مزورة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات يقودها إرهابي انتحاري على طريق المتحلق الجنوبي.

وذكرمصدرعسكري أنه نتيجة المراقبة والمتابعة الدقيقة لأي تحرك إرهابي في ظل الانتصارات الساحقة للجيش العربي السوري على الإرهاب رصدت الجهات المختصة سيارة سياحية نوع هونداي تحمل لوحات مزورة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات يقودها إرهابي انتحاري على طريق المتحلق الجنوبي.