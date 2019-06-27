إحباط خطة "إسرائيلية" لاغتيال الرئيس مادور

أحبطت أجهزة الدولة الفنزويلية محاولة انقلاب جديدة ومخططاً لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز.



وأكد رودريغز أن العناصر الانقلابية حاولت الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمطار العسكري، ومهاجمة السجن لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق راؤول بادويل المحكوم في عام 2009 وتنصيبه رئيسا لفنزويلا.



وأشار وزير الإعلام إلى أن العناصر الانقلابية المعارضة، استأجروا إرهابيين أسرائيليين وأمريكيين وكولومبيين، وحاولوا اعتقال الرئيس مادورو وقتله.



وشدد الوزير، على أن الخطة تضمنت أيضا، قتل رئيس الجمعية الدستورية ديوسدادو كابيلو، ورئيس المخابرات الفنزويلية غوستافو غونزاليس لوبيز، فضلاً عن خطف وزير الداخلية نيستور ريفيرول والاستيلاء على القصر الرئاسي في ميرافلوريس.



وقد اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.



المصدر: وكالات