إحالة مقدم تلفزيوني لبناني للقضاء بسبب سخريته من ولي العهد السعودي

تعرض مقدم برامج بأحد المحطات التلفزيونية اللبنانية إلى المحاكمة القانونية ؛ بعد تعليقاته الساخرة التي تناولت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .





ووفقا لمصادر إعلامية ، فقد أحيل الإعلامي هشام حداد بطلب من مدعي عام التمييز إلى محكمة المطبوعات ، بعد تطرقه لولي العهد في برنامجه ” لهون وبس ” .





وتعد إحالة الإعلامي للمحاكمة بمثابة إنذار يتعلق بسقف الحرية التي يتمتع بها البرنامج ، خاصة في ظل ارتباط الموضوع بدولة أخرى ومسؤول غير لبناني ، وبوصول أطراف الخيط إلى المملكة يتحول الموضوع إلى إثارة حساسية كبيرة في لبنان .





وكان حداد قد سخر في الحلقة، التي تسببت في الأزمة وعرضت في الثاني من ركانون الثاني على قناة LBCI، من توقعات منجم لبناني للعام الجديد نصح فيها ولي العهد السعودي “بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة”.





وقال “مع كل ما يحصل في المنطقة، تنصحه أن يتوقف عن تناول الهمبرغر؟ أنا أنصحه أن يوقف الاعتقالات السريعة، أنصحه أن يوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، ولكن ما علاقتنا بالوجبات السريعة؟ ”



