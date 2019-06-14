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إحالة كافة القائمين على مركز امتحاني باللاذقية للتحقيق على خلفية ماحصل.

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده قيام مفتشة وزارية بتفتيش الملابس الداخلية لبعض الطالبات في مدرسة عدي سيف الدين حمود (مركز أحرار إناث أدبي) في منطقة قنينص بمحافظة اللاذقية.


برنامج المختار عبر المدينة اف ام تواصل مع مدير تربية اللاذقية "عمران أبو خليل" والذي قال بدوره "إن مندوبة الوزارة دخلت المركز بشكل طبيعي وبحسب التعليمات وعرفت عن نفسها، حيث رأت في الداخل طالبة مع مراقبة مرافقة لها بجانب الحمامات فسألت المراقبة ما إذا كانت قد فتشت الطالبة فأجابت المفتشة نعم، لكن المفتشة الوزارية فضلت التأكد فأدخلت الطالبة إلى غرفة خاصة وقامت بتفتيشها بشكل طبيعي، فضبطت بحوزتها جهاز موبايل ومصغرات مرتبطة بالمقرر (لغة إنكليزية) ولم تقم بتفتيش الملابس الداخلية بحسب ما أشيع، مع العلم أنه يحق للمفتشات الإناث تفتيش الطالبات الإناث بشكل كامل وفي غرفة خاصة".


أبو خليل أكد  أنه تم تنظيم ضبط بشكل أصولي وعادت الطالبة لتقديم الامتحان، وتابعت المفتشة عملها وضبطت أكثر من 6 حالات غش في المركز، لكن الطالبات اللواتي تم ضبطهن بحالات غش قمن بالصراخ بغرض إثارة الفوضى ما أدى الى محاولة دخول المركز من قبل الاهالي المنتظرين بالخارج حيث تدخلت الشرطة.


وأضاف أبو خليل "بعد اجتماع من قبل المعنيين تم إعفاء كل من رؤساء المركز المعنيين وأمناء السر والمراقبين الموجودين وحتى المستخدمين وأحيلوا جميعا الى الرقابة الداخلية لاستكمال التحقيقات".