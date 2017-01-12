منظمة إغاثية تركية توزع حليباً فاسداً على الأطفال في ريف حلب الشمالي
تسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وادي بردى
إتفاق على دخول ورشات الصيانة الى نبع عين الفيجة
الخارجيّة الروسيّة: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا
الجيش يصعد عمليته ضد الإرهابيين في وادي بردى ويردى أعداداً كبيرة من مقاتلي «النصرة»
الخبراء الروس بحلب يكشفون مخزن قذائف يكفي لإبادة حي
موسكو تواصل تقليص وجودها العسكري... دعماً للقاء أستانة
خسائر الحرب السورية قاربت 1170 مليار دولار
المغرب.. منع “البرقع” والتخلص من مخزونه في 48 ساعة
إبطال مفعول نحو 23 ألف عبوة ناسفة بشرق حلب
تشوركين: دول محددة في مجلس الأمن لا تزال تسعى لتأجيج الأزمة في سورية
المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية
إعادة فتح الموانئ في اللاذقية وطرطوس مع انحسار العاصفة المطرية
اللاذقية في زمن الحرب: «حارة كل مين إيدو إلو»
بانتظار تحرير عين الفيجة من غول القاعدة

إحالة سعودي إلى القضاء بتهمة تنظيم حفلات

ذكرت صحف سعودية أن السلطات السعودية أحالت شخصا إلى المحكمة الجزائية في جدة بتهم تنظيم "حفلات أعياد الميلاد والتغرير بالفتيات عن طريق سناب شات وتويتر".
وضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر المتهم الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، بعد "رصد نشاطاته" عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قدمته إلى المدعي الذي حقق معه.
ووجه المدعي للرجل تهما أخرى مثل "التحريض على جريمة تنسيق وإقامة حفلات دي جي وتأمين مشروبات كحولية ونشر مقاطع وصور لهذه الحفلات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وذكرت صحيفة الرياض أن المتهم "استقطب الفتيات من خلال تنظيم أعياد ميلاد وحفلات التخرج"، وأن أعضاء الهيئة ادعوا أنهم "زبائن" قبل أن يعدوا له "كمينا" للقبض عليه.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.