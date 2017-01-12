إحالة سعودي إلى القضاء بتهمة تنظيم حفلات

ذكرت صحف سعودية أن السلطات السعودية أحالت شخصا إلى المحكمة الجزائية في جدة بتهم تنظيم "حفلات أعياد الميلاد والتغرير بالفتيات عن طريق سناب شات وتويتر".

وضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر المتهم الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، بعد "رصد نشاطاته" عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قدمته إلى المدعي الذي حقق معه.

ووجه المدعي للرجل تهما أخرى مثل "التحريض على جريمة تنسيق وإقامة حفلات دي جي وتأمين مشروبات كحولية ونشر مقاطع وصور لهذه الحفلات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكرت صحيفة الرياض أن المتهم "استقطب الفتيات من خلال تنظيم أعياد ميلاد وحفلات التخرج"، وأن أعضاء الهيئة ادعوا أنهم "زبائن" قبل أن يعدوا له "كمينا" للقبض عليه.

وكالات