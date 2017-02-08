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إحالة ساركوزي إلى القضاء في إطار التحقيق بشأن نفقات حملته الانتخابية عام 2012

أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرين إلى القضاء في إطار تحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012 .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي قوله اليوم .. إن النيابة وجهت لساركوزي تهما “بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد ب 5ر22 مليون يورو أي ما يعادل 24 مليون دولار مستعينا بفواتير مزورة من شركة /بغماليون/ للعلاقات العامة”.

وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 5ر18 مليون يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك “الاتحاد من أجل حركة شعبية” قبل تعديله إلى “الجمهوريون” عوضا عن إصدارها باسم حملته فيما أقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة.

وأضاف المصدر.. ان أحد القاضيين المكلفين الملف سيرج تورنير قرر إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في كانون الأول الماضي.

ومنذ أن أخفق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2012 لولاية رئاسية ثانية وهو يواجه اتهامات عديدة بالفساد وإساءة استخدام السلطة حيث احتجز عام 2014 لعدة ساعات أخضع خلالها للتحقيق وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس فرنسي سابق للتوقيف وذلك بسبب قضايا فساد.

وكالات

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