إحالة إعلامية سعودية للتحقيق بسبب فيديو نشرته على مواقع التواصل

أثارت الإعلامية السعودية "شيرين الرفاعي" الجدل مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتدائها ثياباً "أثارت جدلاً" أثناء تغطيتها لليوم الثاني من دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ ، ما دفع المغردون السعوديون إلى إطلاق هاشتاغ #عاريه_تقود_بالرياض منتقدين ما قامت به الإعلامية السعودية.

ورأى منتقدوا شيرين أن: "كل من تمس القيم والهوية الوطنية وتشوه الصورة الذهنية للمرأة السعودية سيكون العقاب بانتظارها ، وستحال للجهات المختصة نظير تجاوزاتها "الفاضحة" ، ولن تقف الأجهرة المعنية مكتوفة الأيدي لأن هناك تنسيقاً وتناغماً بين كل القطاعات ومن بينها #الإعلام و #النيابة_العامة. "

وقررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، إحالة "شيرين الرفاعي" للتحقيق ، إذ قالت الهيئة في تغريدة على حسابها عبر تويتر:"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحيل مذيعة تلفزيونية للتحقيق ، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل ، تظهر خلاله وهي تقدّم تقريرًا عن قيادة المرأة ، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات".

وأظهر مغردون سعوديون حبهم للإعلامية شيرين الرفاعي من خلال تغريدات مؤيدة لها.

والجدير بالذكر أنّ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبر مغادرة الإعلامية "شيرين الرفاعي" للأراضي السعودية قبل إحالتها للتحقيق ، وذلك حسب ما جاء في بعض وسائل الإعلام السعودية.



وكالات