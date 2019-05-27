إجلاء 670 شخصا بسبب اكتشاف مواد كيميائية خطيرة في شرق ألمانيا

تم إجلاء نحو 670 شخصا من إحدى المدن في شرق ألمانيا اثر اكتشاف تسرب مواد كيميائية خطيرة.



ونقلت صحيفة ميتل دويتشه عن المتحدثة باسم الشرطة الألمانية قولها اليوم “إن انفجارا وقع في أحد المنازل في مدينة هالبرشتات ما أدى إلى اكتشاف مواد كيميائية خطيرة ما اضطر عناصرها لإجلاء 670 شخصا من دائرة نصف قطرها 300 متر من موقع الانفجار لاستبعاد الخطر عن السكان إضافة إلى إغلاق الطريق السريع” .



ولفتت المتحدثة الألمانية إلى أن الجهات المختصة تقوم بإجراء التحقيقات لاكتشاف ماهية هذه المواد.