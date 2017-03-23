إجلاء سكان مدينة أوكرانية جراء انفجار في مستودع للذخائر

أجلت السلطات الأوكرانية نحو 20 ألف شخص من سكان مدينة بالاكليا في محافظة خاركوف شرق البلاد جراء انفجار وقع في مستودع للذخائر.



ونقلت وسائل إعلام عن السلطات الأوكرانية قولها.. ان “الانفجارات نجمت عن حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مستودع للذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدبابات”.



وأضافت السلطات.. ان “عملية إجلاء سكان بالاكليا مستمرة وأنه تم إنشاء منطقة آمنة حول المدينة وأوقف تحليق الطيران في محيطها”.



من جهتها أكدت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن نحو 530 شخصا يشاركون في عملية إزالة آثار الانفجار بالإضافة إلى 154 آلية.



إلى ذلك أعلن المدعي العسكري العام في أوكرانيا أناتولي ماتيوس أن عملا تخريبيا قد يكون وراء الانفجار فيما أكد وزير الدفاع ستيبان بولتوراك أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين والعسكريين.

وكالات