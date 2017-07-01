إجلاء أكثر من 260 ألف شخص جراء العواصف المطيرة وسط الصين

أجلت السلطات الصينية اكثر من 260 ألف شخص جراء العواصف المطيرة في مقاطعة هونان وسط الصين.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مكتب السيطرة على الفيضانات ومكافحة الجفاف المحلي قوله إن “الفيضانات الناتجة عن العواصف المطيرة تسببت بتصدع سد بطول 20 مترا على نهر تاتشي فيما ارتفع منسوب المياه في نهر شيانغجيانغ”.



وتم تخفيف حدة تدفق الفيضانات لمعالجة التصدع وإجلاء السكان حيث استخدم أكثر من 70 شخصا أكياس الرمل لضمان أمن حواجز نهر تسيجيانغ كما تم ارسال 500 جندى صيني الى المنطقة المتضررة للمساعدة في عمليات الوقاية من تصدع السدود.

وكالات