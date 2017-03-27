إجلاء آلاف الأشخاص في أستراليا استعدادا لمواجهة الإعصار “ديبي”

تم إجلاء آلاف الأشخاص بمن فيهم سياح استعدادا لوصول إعصار قوي مصحوب برياح عاتية مع ورود تحذيرات من أضرار كبيرة شمال أستراليا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاسوك قولها إن “هذا سيكون إعصاراً خطيرا” مشيرة إلى حصول أضرار وانقطاع في الكهرباء و”همي الأول هو التأكد من سلامة العائلات”.

وأضافت بالاسوك إنه سيطلب من ألفي شخص آخرين إخلاء منازلهم وقالت “قد لا تظنون أن هذا الإعصار سيكون شديدا لكن الرياح التي نتوقعها في منطقة تاونزفيل ستكون أشد من تلك التي رافقت إعصار ياسي”.

وأوضح مركزالأرصاد الجوية أن الإعصار ديبي يتشكل منذ أيام قبالة ولاية كوينزلاند مشيرا إلى أن عين الإعصار الاستوائي الفائق الدمار ستصل إلى الساحل صباح الغد والعاصفة ستكون على الأرجح إعصارا من الفئة الرابعة مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كم في الساعة قرب الوسط.

وأغلقت أكثر من 100 مدرسة أبوابها وكذلك الموانئء المحلية.

وفي العام 2011 دمرت منازل ومزروعات في شمال كوينزلاند.

وكالات