إجراءات استلام محصول القمح في دير الزور وحلب

أنهى فرعا المؤسسة السورية للحبوب في محافظتي دير الزور وحلب كل الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي اعتبارا من الأول من حزيران المقبل.



وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور المهندس أديب ركاض أنه تم تجهيز مركزين لاستلام الأقماح الأول هو مركز الفرات في مدينة دير الزور ومخصص لاستلام الأقماح من الفلاحين والجمعيات الفلاحية في ريف المحافظة الغربي وتصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 75 ألف طن, والثاني مركز الميادين المخصص لاستلام الأقماح من الفلاحين في ريف المحافظة الشرقي وطاقته الاستيعابية تصل إلى أكثر من 25 ألف طن.

وبين ركاض أن فرع المؤسسة باشر منذ أسبوعين ببيع الأكياس للفلاحين بقيمة ألفي ليرة سورية للكيس بحيث تعاد قيمتها للفلاح مع الفاتورة ,لافتا إلى أن عدد الأكياس المباعة لغاية الآن بلغ أكثر من عشرة آلاف كيس.



بدوره أكد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في دير الزور المهندس بسام الكصيري جاهزية فرع المصرف لصرف قيم الأقماح للفلاحين خلال مدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة من تاريخ تسليم المحصول وبمبلغ 225 ألف ليرة للطن الواحد بالنسبة للأقماح المستلمة لدى مراكز الحبوب و250 ألف ليرة للطن الواحد بالنسبة للمحاصيل المتعاقد عليها مع مؤسسة إكثار البذار.



وفي محافظة حلب وضع فرع المؤسسة السورية للحبوب سبعة مراكز بحالة الجاهزية التامة استعدادا لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي والذي ستبدأ عمليات حصاده خلال الأيام القليلة القادمة.



وأوضح المهندس عبد الجليل حردان مدير فرع المؤسسة أنه تم تخصيص مركزين لاستلام القمح الدوكما الأول هنانو بمنطقة النيرب بطاقة استيعابية تبلغ 300 طن يوميا والثاني مركز تل بلاط ويستوعب ألف طن يوميا إضافة إلى مراكز الحبوب المشمولة وهي بردة جنوب حلب وتل السوس في دير حافر وجب ماضي ومسكنة وتل بلاط أيضا شرق حلب.



سانا