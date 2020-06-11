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إجراء جديد للسورية للتجارة في اللاذقية..ما هو؟

كشف محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، أن المؤسسة السورية للتجارة ستعمل حالياً على دفع مستحقات وثمن المواد المستجرة من مستودعات مصنعي المواد الغذائية وشركات التغليف بشكل مباشر.

وأكد السالم أن الإجراء الجديد يهدف لتشجيع الفعاليات التجارية على تزويد صالات المؤسسة بالمواد الغذائية اللازمة وانسيابية المواد فيها.

ولفت السالم إلى التركيز على الأسواق وانعكاس الأسعار على القدرة الشرائية واستمرارية تدفق المواد، مشيراً إلى وضع مجموعة من الأفكار للإسهام بتخفيف الظروف الحالية بالتنسيق مع باقي الجهات.

 

 


الوطن