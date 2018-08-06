إجراء الاختبار الأول للقبول في المركز الوطني للمتميزين

أقيم الاختبار الأول على مستوى مديريات التربية في المحافظات للقبول في المركز الوطني للمتميزين لاستقبال الدفعة العاشرة خلال هذا العام.

وقال مدير المركز الدكتور اسكندر منيف، أن “الاختبار تضمن قياسا لمهارات التعلم للطلبة المتقدمين للمركز في مرحلة التعليم الأساسي في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم واللغات الأجنبية”.

وأوضح منيف أن “الاختبار جرى بإشراف مباشر من وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع”، لافتا إلى أن “وزارة التربية قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتسيير أمور الاختبار الذي تم ضمن الأجواء التي تتناسب مع هدفه وهو انتقاء المتميزين”.

وأشار منيف إلى أن “الاختبار استمر لمدة ساعتين متواصلتين، وأرسلت أوراق الاختبار مباشرة لدمشق ليتم تصحيحها مركزيا، وستصدر النتائج قريبا على موقع وزارة التربية”.

ويتضمن المنهاج العلمي للمركز الوطني للمتميزين الذي أحدث عام 2009 المواد العلمية ذاتها الموجودة في المدارس الثانوية العامة من حيث الخطوط العريضة لكن الاختلاف يكمن في آليات التدريس وطبيعة المنهاج حيث تعتمد على التعليم بمختلف سبله (الالكتروني والتعاوني والبنائي).

ومن أهم الخصوصيات العلمية للمركز المنهاج نصف المفتوح حيث يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية التي يعتمدها الطالب ليتم استكمال بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة من قبل مناهج المركز بهدف التدريب المستمر للطلاب على عملية البحث مع وجود إشراف أكاديمي من جامعة تشرين

سانا