إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في سورية

سجل مشفى تشرين العسكري بدمشق أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا والمولود غير مصاب بالفيروس.



وحسب الصفحة الرسمية للمشفى على “فيسبوك” فإن السيدة راجعت المشفى وهي حامل “في الأسبوع 38 من الحمل” ومصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين وتم قبولها بقسم العزل الطبي بالمشفى مع متابعة مستمرة بشكل يومي من قبل لجنة متعددة الاختصاصات لمناقشة الحالات الإشكالية وتم اتخاذ قرار إنهاء الحمل بعملية قيصرية تم إجراؤها يوم الخميس الماضي مع كل احتياطات العزل الموصى بها حسب البروتوكول المعمول به في المشفى لمقاربة المرضى المصابين بالفيروس.



وتم إجراء الجراحة في قسم العمليات النسائية وفق صفحة المشفى الرسمية التي بينت أن الأم والمولود حالياً بحالة صحية جيدة والمولود غير مصاب بفيروس كورونا.



وأكد المشفى أن العمل الجراحي تم بشكل منظم ودقيق وحسب ما هو مخطط له من قبل فريق متابعة مرضى كورونا وتوصيات اللجنة متعددة الاختصاصات المعنية بمناقشة الحالات الإشكالية والمعقدة التي تعقد جلساتها يومياً بإشراف ومتابعة مدير المشفى وبدعم من إدارة الخدمات الطبية العسكرية.