إتلاف أكثر من 7 آلاف عبوة مرتديلا بسبب الرطوبة ووجود عظام !!

بعد حجزها ما يزيد على 20 شهراً لدى مستودعات السورية للتجارة جراء مخالفتها للمواصفات ، قررت محكمة الاستئناف الجزائية في السويداء مصادرة كمية 7194 عبوة مرتديلا زنة 200غ ماركة البرايم والموردة من شركة داود وعطا للصناعات الغذائية في دمشق ليصار إلى إتلافها من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء بعد مخاطبتها من محكمة الاستئناف الجزائية في السويداء ، علماً أن هناك تعهداً خطياً من وكيل الشركة بعدم التصرف بهذه المادة لحين صدور الحكم القضائي.



هذا وكانت التحاليل السابقة للمادة المذكورة قد أثبتت مخالفتها للمواصفات نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة ضمنها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 65% إضافة إلى وجود عظم ووجود قطرات ماء في العبوة مخالفة لبطاقة البيان ، فضلا عن ارتفاع نسبة الملح عن الحد المعلن عنه علاوة عن انخفاض نسبة الدسم وهي مخالفة جسيمة.

بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فادي مسعود قال: بعد هذا القرار القضائي سيتم العمل على إتلاف هذه المادة المحجوزة لدى مستودعات السورية للتجارة ما إن تنتهي السورية للتجارة من إجراءاتها القانونية.

وأكدت مدير فرع السورية للتجارة في السويداء هيام القطامي أنه سوف تتم عملية استخلاص الحكم والعمل على تنفيذه حيث انتهى الحكم بتغريم المدعى عليه (الشركة الموردة للمرتديلا) بمبلغ 250 ألفاً بجرم الغش في أغذية الإنسان وإغلاق الشركة المذكورة لمدة أسبوع على أن يشهر الحكم على واجهة الشركة لمدة شهر وإلزامه بدفع أجور تحليل العينة الثانية والبالغة 45 ألف ليرة إيراداً للخزينة.



المصدر: الوطن