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إتاحة الأقساط الشهرية في صالات (السورية للتجارة) لعاملي الدولة بقيمة 500 ألف ليرة

 

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه بإمكان الموظفين العاملين بالدولة ممن يتقاضون رواتبهم من المصرفين التجاري والعقاري شراء مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية والألبسة بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي في تصريح أن الخطوة المتخذة من قبل الوزارة والمؤسسة السورية للتجارة تأتي ضمن الإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن العاملين ذوي الدخل المحدود.

وأشار الوزير الغربي إلى أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات بما يؤءمن احتياجات المواطنين من صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة باقساط تتناسب قيمتها مع دخلهم.

 

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