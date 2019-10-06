إبرام 5 عقود مع شركات خاصة لاستيراد الغاز

كشف مصدر مسؤول في شركة «محروقات» عن إبرام خمسة عقود لاستيراد الغاز بين مكتب تسويق النفط والقطاع الخاص، منوهاً بأن حاجة المحافظات مؤمنة بالكامل من مادة الغاز، وأن الكميات متوافرة في المحافظات كافة بشكل جيد جداً.



ولفت إلى أن الغاز موجود عند معتمدي الغاز كافة في المحافظات، ولا نقص فيها، كاشفاً أن سبب الاختناقات في الغاز خلال الفترة الماضية تأخر وصول ناقلات الغاز لأيام قليلة.



وأشار المصدر إلى أنه يتم توزيع حالياً ما بين 45 إلى 50 ألف أسطوانة يومياً لمحافظتي دمشق وريفها، وذلك بعد رفع الطاقة الإنتاجية للغاز من معمل غاز عدرا، مبيناً أن المشتقات النفطية كافة سواء الغاز أو المازوت أو بنزين متوافرة وبشكل كبير ولا داعي للقلق من المواطنين.



وبيّن أن حاجة سورية من الغاز المنزلي بين 1200 و1300 طن يومياً، على حين إن الإنتاج المحلي هو 450 طناً يومياً.



وفيما يخص قيام بعض المعتمدين باحتكار المادة خلال الفترة الماضية وبيعها في السوق السوداء بسعر مرتفع لفت المصدر إلى أن عملية توزيع الغاز مؤتمتة وليس بإمكان أي معتمد أن يبيع الغاز في السوق السوداء، إلا في حال قيام شخص يمتلك بطاقة ذكية ببيع حصته في السوق السوداء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أي شكوى بحق أي معتمد ترد إلى شركة المحروقات تحول إلى التموين، حيث يتم التعامل مع الموضوع ويسحب الترخيص من المعتمد في حال التأكد من صحة الشكوى.



وكانت بعض المحافظات قد شهدت قلة في توافر مادة الغاز، وخاصة في محافظة ريف دمشق، وتضاربت تصريحات المعنيين بين تأكيد ونفي، حتى أصبح الموضوع أمراً واقعاً، لا يمكن إخفاؤه أكثر، وخاصة بعد أن شهدت جلسة مجلس الشعب التي حضر فيها وزير النفط؛ انتقادات لأداء الوزارة والنقص في الغاز والغش في البنزين.. وغيرها من الموضوعات التي يعاني منها المواطن يومياً.



الوطن