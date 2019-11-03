إبداع جهاز خفي لفحص المسافرين جوا

أبدع أحد معاهد الأبحاث الروسية جهازا يتيح لأمن المطار فحص الناس في الخفاء.



وقال كيريل ماكاروف، مدير عام معهد أبحاث الاتصالات اللاسلكية البعيدة الذي أبدع الجهاز وبدأ العمل في تصنيعه، لوكالة "سبوتنيك" إن الجهاز المبتكر لا يستخدم الأشعة السينية (رونتغن).



وأشار مدير المعهد إلى أن العاملين به بصدد صنع الجهاز الذي يمكّن أمن المطار من فحص الناس في الخفاء من دون أن يعلموا أنهم تحت الفحص.



وعلى العكس من الأشعة السينية لن يترك الفحص بواسطة هذا الجهاز أثرا على الإنسان.



وتوجد أجهزة مماثلة في المطارات ومحطات السكك الحديدية الآن ولكنها تستخدم الأشعة السينية.



وأضاف مدير المعهد أن الجهاز الذي تمت صناعته جهاز مختبري. ويقوم العاملون بالمعهد بتطويره إلى ما يمكن عرضه لطالبي أجهزة من هذا النوع. ومن المفروض أن ينجزوا العمل قبل نهاية العام الحالي.