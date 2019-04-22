أين يتواجد المسلحون في مدينة حلب حالياً ؟

تعرضت أحياء مدينة حلب فجر السبت، 20 نيسان، لمحاولة هجوم عنيفة قام بها مسلحو “جبهة النصرة” المتواجدون في منطقة الراشدين (سوق الجبس) باتجاه مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.



وقد تصدت “وحدات الجيش العربي السوري للهجوم الذي استمر لحوالي ساعتين، دون تغيّر في خارطة السيطرة”.



وتزامنت الاشتباكات مع استهداف مسلحي “النصرة” لحيي حلب الجديدة والحمدانية بالقذائف المتفجرة، اقتصرت أضرارها على المادية.

ويتواجد مسلحو “جبهة النصرة” في المناطق الملاصقة لأحياء مدينة حلب، وأجزاء من تلك الأحياء الواقعة في أقصى الشمال الغربي والجنوب الغربي من المدينة.



وفي التفاصيل، فإن مناطق سيطرة مسلحي “جبهة النصرة” هي معامل البليرمون في أقصى الشمال، وجزء من حي المالية بجمعية الزهراء، لتمتد في الريف الشمالي حتى الحدود التركية المفتوحة والتي تدخل عبرها إمدادات للمسلحين.



ويتواجد المسلحون أيضاً في حي الراشدين بحلب الجديدة في الجهة الغربية والجنوبية من المدينة، ليستمر امتدادهم في ريف حلب الجنوبي الممتد حتى ريف إدلب.



يذكر أن القذائف الصاروخية التي يتعمد مسلحو “جبهة النصرة” استهداف المدينة بها تصل لحي جمعية الزهراء وشارع النيل والشهباء، بالإضافة لحي حلب الجديدة والحمدانية.



تلفزيون الخبر